Иномарка насмерть сбила подростка на пешеходном переходе в Подмосковье

В городском округе Коломна автомобиль Hyundai наехал на 17-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Юноша погиб, водитель скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительной информации, водитель иномарки наехал на подростка около 17:00 22 ноября. В результате ДТП юноша погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, с оставлением места происшествия.

В надзорном ведомстве сообщили, что личность водителя иномарки уже установили. В ближайшее время решится вопрос об избрании ему меры пресечения.

