Иномарка насмерть сбила пешехода на МКАД

Источник 360.ru: водитель на Chery Tiggo насмерть сбил пешехода на МКАД

Утром 10 мая автомобиль Chery Tiggo насмерть сбил пешехода на 103-м километре МКАД. Об этом 360.ru сообщил источник.

В пресс-службе Департамента транспорта Москвы уточнили, что ДТП произошло в районе съезда № 103 на внешней стороне автодороги. На место прибыли оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Движение в районе аварии затруднено на один километр. Автолюбителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее водитель Lada насмерть сбил 75-летнего мужчину в Оренбургской области, на автодороге в селе Асекеево. Мужчина шел по проезжей части. От полученных травм он скончался на месте.