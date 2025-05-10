Иномарка насмерть сбила пешехода на МКАД

Утром 10 мая автомобиль Chery Tiggo насмерть сбил пешехода на 103-м километре МКАД. Об этом 360.ru сообщил источник.
В пресс-службе Департамента транспорта Москвы уточнили, что ДТП произошло в районе съезда № 103 на внешней стороне автодороги. На место прибыли оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Движение в районе аварии затруднено на один километр. Автолюбителей призвали выбирать пути объезда.
Ранее водитель Lada насмерть сбил 75-летнего мужчину в Оренбургской области, на автодороге в селе Асекеево. Мужчина шел по проезжей части. От полученных травм он скончался на месте.
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