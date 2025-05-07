Водитель «Лады» насмерть сбил 75-летнего мужчину в Оренбургской области

Дорожная авария в Асекеевском районе Оренбургской области унесла жизнь 75-летнего мужчины. Подробности сообщил сайт « Инфо24 » со ссылкой на данные полиции.

Трагедия произошла ночью на автодороге в селе Асекеево. Там 26-летний водитель «Лады» сбил пожилого пешехода, который следовал прямо по проезжей части.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Автомобилисту потребовалась госпитализация, так как после наезда легковушка перевернулась.