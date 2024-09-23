Иномарка на скорости сбила девушку-пешехода в центре Краснодара

Источник 360.ru: девушке-пешеходу оторвало ноги в ДТП с иномаркой в Краснодаре

Водитель иномарки на скорости сбил на пешеходном переходе девушку в Краснодаре. Как сообщил источник 360.ru, авария произошла на пересечении улиц Мира и Коммунаров.

По его словам, пострадавшая девушка получила очень серьезные травмы.

«Ударили на пешеходном переходе. Она в очень плохом состоянии, ноги и все оторвано», — заявил источник.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах туда уже прибыли спасатели и бригада скорой помощи.

Все сотрудники экстренных служб занимались оказанием помощи пострадавшей. О причинах аварии пока ничего не известно.