Иномарка на скорости сбила девушку-пешехода в центре Краснодара

Водитель иномарки на скорости сбил на пешеходном переходе девушку в Краснодаре. Как сообщил источник 360.ru, авария произошла на пересечении улиц Мира и Коммунаров.
По его словам, пострадавшая девушка получила очень серьезные травмы.
«Ударили на пешеходном переходе. Она в очень плохом состоянии, ноги и все оторвано», — заявил источник.
В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах туда уже прибыли спасатели и бригада скорой помощи.
Все сотрудники экстренных служб занимались оказанием помощи пострадавшей. О причинах аварии пока ничего не известно.
Подросток за рулем квадроцикла погиб на трассе в Татарстане при попытке скрыться от преследовавших его сотрудников ГАИ. Пресс-служба республиканской прокуратуры уточнила, что школьник в ходе погони не справился с управлением, выехал на красный сигнал светофора и отправил квадроцикл в кювет. От полученных травм 13-летний водитель скончался на месте.
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