«Ингосстрах» выплатил Ozon миллиардную компенсацию за пожар под Истрой

«Ингосстрах» возместил онлайн-ретейлеру Ozon ущерб, причиненный пожаром на складе под Истрой в августе 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба страховой компании.

Маркетплейсу выплатили 6,443 миллиарда рублей. «Ингосстрах» и Ozon провели масштабное расследование, в результате которого пожар на складе признали страховым случаем.

Компания поблагодарила маркетплейс за доверие и сообщила, что продолжит поддерживать его на пути к реализации планов.

Пожар на складе Ozon в Истре вспыхнул 8 августа 2022 года. Сотрудники МЧС смогли потушить его через пять дней, в ликвидации возгорания участвовали более 100 человек. В июне 2023 года сгоревший склад восстановили, его площадь составила 5,6 тысячи квадратных метров.

Ранее «Ингосстрах» упрощенно урегулировал убытки людей, здоровье или имущество которых пострадало во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Страховая организация отметила, что исковое заявление в компанию пока не приходило.