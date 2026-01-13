Инфекцию в новокузнецкий роддом могла занести санитарка

Shot: санитарка роддома в Новокузнецке работала в новогодние праздники с ОРВИ

Одна из санитарок новокузнецкого роддома № 1 болела ОРВИ и проработала все новогодние праздники, несмотря на плохое самочувствие. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Сотрудница подхватила вирус еще до январских каникул. Возможно, она могла стать источником инфекции, из-за которой впоследствии умерли девять детей, заявил Shot.

В учреждении санитарки часто выполняли функции медсестер, могли контактировать с новорожденными и присутствовать при родах.

По предварительным данным, руководству больницы не доложили о сотруднике с болезнью на работе, а коллеги тоже решили умолчать. Следователи проверяют сотрудников роддома и матерей, рожавших в последний месяц. Пока никого из работников медучреждения не задержали.

Всего в Новокузнецком родильном доме № 1 за почти две недели января умерли девять новорожденных. В Минздраве Кузбасса заявили, что у погибших детей обнаружили внутриутробную инфекцию.