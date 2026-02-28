Инфекции унесли жизни нескольких россиян на острове Фукуок

Генконсульство РФ во Вьетнаме: несколько россиян умерли от инфекций на Фукуоке

На вьетнамском туристическом острове Фукуок несколько россиян умерли из-за различных инфекций. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков.

В генконсульство регулярно поступают сведения о том, что российские туристы и соотечественники, проживающие во Вьетнаме, обращаются за медицинской помощью. Причины бывают разные: от пищевых инфекций до тяжелых заболеваний.

«Отмечен ряд летальных исходов, включая случай амебного менингоэнцефалита на острове Фукуок в декабре 2025 года», — сказал Садыков.

Озвученное дипломатом заболевание называют также неглериазом — это редкая, но очень опасная инфекция: амеба из теплой пресной воды попадает в организм при купании и поражает мозг человека. Почти всегда оно заканчивается смертью, однако в мире известно около семи случаев, когда болезнь проходила сама собой. Причины такого исхода наука пока объяснить не может.

Ранее россиянам, которые планировали отдохнуть на Кубе, посоветовали сменить направление на Юго-Восточную Азию — в частности, обратить внимание на популярные курорты Китая и Вьетнама.