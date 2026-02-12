«Или подрезали, или сам не справился». Хлебовоз перевернулся на западе Москвы

На проспекте Генерала Дорохова в Москве перевернулся грузовик с хлебом

Утро 12 февраля не задалось у водителя хлебовоза в Москве, грузовик перевернулся в районе МЦД-4. В распоряжении 360.ru появились кадры с места аварии.

ЧП произошло на проспекте Генерала Дорохова. На фотографии можно заметить, как свежие буханки разлетелись прямо по трассе.

«Пострадал только хлеб. Водитель ходит вокруг потерянный, но вроде не пострадал. Или подрезали, или сам не справился с управлением. Дороги ужасные», — рассказал 360.ru о ситуации очевидец.

Днем ранее два ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Дмитровском шоссе в Москве. Оперативные службы перекрыли две полосы из трех, информация о пострадавших не поступала.