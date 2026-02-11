Два ДТП с участием пяти машин произошло на Дмитровском шоссе в Москве

Сразу пять машин попали в два ДТП на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах. В региональном главке МВД подтвердили информацию и уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал.

Среди участников ДТП были в том числе Toyota, Nissan, Lexus и Mitsubishi. Прибывшие на место оперативные службы перекрыли две полосы из трех, разлива топлива и технических жидкостей не зафиксировали, отметил источник.

Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.

Ранее восемь человек госпитализировали после аварии с грузовиком и автобусом в центре Москвы. Предварительно, виновником ДТП стал водитель большегруза, 360.ru показывал кадры с места происшествия.