Ил-76 выкатился за пределы полосы в Красноярском крае

Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил аварийную посадку в аэропорту Черемшанка под Красноярском и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Пострадавших нет. Ведомство организовало проверку. Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Причины происшествия пока неизвестны.

Ранее Ан-24 авиакомпании Utair не смог взлететь из аэропорта Тюмени и выкатился за пределы ВПП, предположительно, из-за неисправности тормозов. На борту находились 40 пассажиров и шесть членов экипажа, все они живы и невредимы.