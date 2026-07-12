«И Пикник, и Цунами». Ураган разнес площадку автомобильного фестиваля в Ленобласти

Сильный ураган налетел на автомобильный фестиваль «Цунами Пикник» в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Под вечер на площадку мероприятия обрушился ливень с ураганом. Дождь затопил территорию, порывы ветра срывали палатки, прятавшиеся внутри люди пытались удержать их руками. Фестиваль завершили досрочно.

На опубликованных кадрах посетители после ливня выталкивают машины из лужи почти по колено в воде. Большинство сохраняет позитивный настрой, слышны шутки и смех.

«Мы хотели Tsunami Picnic — получили и Пикник, и Цунами!» — прокомментировали в соцсетях ситуацию организаторы. В комментариях часть посетителей остались довольны экстремальным отдыхом, другие интересуются, можно ли вернуть деньги.

В 2025 году «Цунами Пикник» отменили в последний момент по предписанию МВД.

Ранее сильный ураган разгромил базу отдыха «Аквамарин» в Дубровичах Рязанской области.