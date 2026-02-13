Хозяйка приюта для собак в Татарстане попросила о помощи из-за сугробов

Сугробы выше двух метров намело в районе приюта для собак в Рыбно-Слободском районе Татарстана, хозяйка просит о помощи. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Iptash .

Женщина работает одна, и ей приходится самой раскапывать будки. Она боится не справиться в одиночку.

Ранее сильнейший снегопад прошел в республике в начале года. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду, видимость в некоторых местах была не больше километра. Правительство региона ввело план «Буран», на двух федеральных трассах (Казань — Ульяновск и Казань — Оренбург) ограничили движение грузовиков и автобусов.

В Чистопольском районе республики из-за непогоды произошла авария с 10 автомобилями, четыре человека погибли.