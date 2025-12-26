Хозяйка калининградского приюта сбежала, оставив без еды и воды около 50 собак

Несколько десятков собак четверо суток находились в калининградском приюте без присмотра, еды и воды. Оказалось, что одна их хозяек сбежала, когда вторая уехала на операцию.

Владелица приюта «Счастливые хвостики» Екатерина рассказала 360.ru, что ей пришлось на время уехать из Правдинска, чтобы пройти трехмесячный курс лечения. Во время отъезда за домом и собаками следила ее помощница.

По словам Екатерины, девушка регулярно звонила и рассказывала, что с питомцами все хорошо, однако на деле все было иначе. По возвращению владелица увидела истощенных собак, горы мусора и грязь.

«Я до сих пор в шоковом состоянии», — призналась она.

Собеседница 360.ru предположила, что ее помощница не выдержала нагрузки и сбежала, оставив собак на произвол судьбы.

«Она устала. Большое количество животных — это очень тяжело. Мы даже вольеры строили сами», — отметила женщина.

Волонтеры помогают приюту с кормом, но в доме пропало отопление и вода, есть проблемы с электричеством.

«Судя по тому, какой здесь разгром, мои предположения, что она вообще тут последнее время не находилась. То есть первый месяц она тут была, а потом то уедет, то приедет», — предположила хозяйка приюта.

Женщина добавила, что написала заявление в полицию. Сбежавшая помощница на связь не выходит.

