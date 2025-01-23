Хозяин танкера «Волгонефть-212» опроверг связь с владевшей «Булгарией» компанией
Владелец танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в районе Керченского пролива, опроверг свою связь с компанией, которая владела теплоходом «Булгария». Об этом он сообщил в разговоре с 360.ru.
«Мы не можем давать никаких комментариев по этому делу», — уточнил собственник.
Он подчеркнул, что не связан с организацией, владевшей затонувшей «Булгарией», и добавил, что никогда не работал с пассажирскими судами.
Собеседник телеканала уточнил, что свою виновность не чувствует. Он также не считает, что крушение танкеров произошло из-за действий капитана или погодных условий.
"Следствие, я думаю, разберется», — заключил владелец судна.
Некоторые СМИ ранее сообщили, что хозяева затонувшего в Черном море танкера якобы связаны с владельцем «Булгарии».
Пассажирский теплоход потерпел крушение 10 июля 2011 года в Куйбышевском водохранилище в Республике Татарстан. Погибли 122 человека.
Накануне в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что движение судов в районе кормы танкера «Волгонефть-212» закроют.