Хозяин танкера «Волгонефть-212» опроверг связь с владевшей «Булгарией» компанией

Владелец танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в районе Керченского пролива, опроверг свою связь с компанией, которая владела теплоходом «Булгария». Об этом он сообщил в разговоре с 360.ru.

«Мы не можем давать никаких комментариев по этому делу», — уточнил собственник.

Он подчеркнул, что не связан с организацией, владевшей затонувшей «Булгарией», и добавил, что никогда не работал с пассажирскими судами.

Собеседник телеканала уточнил, что свою виновность не чувствует. Он также не считает, что крушение танкеров произошло из-за действий капитана или погодных условий.

"Следствие, я думаю, разберется», — заключил владелец судна.

Некоторые СМИ ранее сообщили, что хозяева затонувшего в Черном море танкера якобы связаны с владельцем «Булгарии».

Пассажирский теплоход потерпел крушение 10 июля 2011 года в Куйбышевском водохранилище в Республике Татарстан. Погибли 122 человека.

Накануне в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что движение судов в районе кормы танкера «Волгонефть-212» закроют.