Хозяйкой кошки Муси из «Ласточкиного гнезда» стала ветеринар

Кошка Муся практически оправилась после падения с 40-метровой высоты возле «Ласточкиного гнезда» в Крыму. Ветеринар Светлана Власенко поселила ее в клинике, сообщил «КП-Крым» .

«Кошка осталась у меня. Живет она в отдельной комнате лечебницы, где что-то вроде ординаторской», — сказала женщина.

На животное претендовали многие, но никто не вызвал доверия. В «Ласточкино гнездо» Власенко тоже ее не отпустила, так как там небезопасно. Так у Муси появился новый дом.

Ветеринар вылечила кошке печень и поджелудочную железу. Теперь она готовит Мусю к операции во рту, предстоит удалить гнилой коренной зуб. В остальном питомец чувствует себя хорошо, прекрасно питается и привыкает жить в неволе.

В феврале психически больной турист из Санкт-Петербурга сбросил Мусю со скалы. Его отправили в лечебницу.