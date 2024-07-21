Бойцовые собаки чуть не растерзали женщину в Севастополе

Две бойцовские собаки напали на женщину, которая шла по улице в Севастополе. Прохожую госпитализировали с укусами, сообщил Telegram-канал «ЧП Симферополь».

На кадрах было видно, как на идущую по улице женщину накидываются несколько собак породы стаффордширский терьер. Они валят ее на землю, а та пытается от них отбиться.

Очевидцы нападения помогли пострадавшей и вызвали скорую помощь. Также на месте работали полицейские. Сейчас хозяев агрессивных собак разыскиваются.

Ранее в башкирском селе Старые Маты трехлетняя девочка скончалась после нападения обычной дворовой собаки. Пес сидел на цепи в хозяйском доме.

До этого появились видео с нападением питбуля на прохожих в Санкт-Петербурге. Агрессивный пес покусал девушку и мужчину. В отношении владельца питбуля возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.