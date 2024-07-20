«Хотите, наденьте на меня наручники». Мэр Краснодара вышел к бастующим

Оставшимся без водоснабжения и электроэнергии жителям Краснодара привезут техническую и питьевую воду, подвоз будет проходить до окончания ремонтно-восстановительных работ. Об этом на встрече с бастующими жильцами некоторых жилищных комплексов заявил мэр города Евгений Наумов.

Жители этих домов остались практически на сутки без воды и электричества, уточнило РИА «Новости». Поэтому вышли и перекрыли движение, чтобы привлечь внимание к проблеме.

«Нахожусь сейчас на улице Краеведа Соловьева, где люди остались без воды и света из-за аварии на электросетях. Ведутся работы по устранению аварии, новый кабель к домам тянут параллельно. Обеспечили подвоз питьевой и технической воды к домам по Крузенштерна, 6, и Краеведа Соловьева, 6. Он будет продолжаться до восстановления электроснабжения и конца ремонтных работ», — написал мэр в Telegram-канале.

На встрече с жильцами Наумов пообещал, что останется с ними до момента завершения работ, отметил Telegram-канал Baza.

«Хотите, если вам так будет спокойнее, привяжите меня наручниками к столбу. Я буду с вами здесь, пока не включат электроснабжение в вашем районе», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Ялте, Севастополе, Геленджике и Пятигорске пропадал свет из-за аварий.