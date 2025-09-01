«Хотели его побить, но он убежал»: в Серпухове прервали импровизированный концерт на крыше

Жители Серпухова не оценили выступления музыканта Golden Boy (настоящее имя — Вадим) на крыше жилого комплекса «Жемчужина», и прибывшие полицейские увезли его. Подробности рассказали 360.ru очевидцы происшествия.

Собеседник 360.ru Иван сообщил, что музыкант — «местная знаменитость» и часто пытается давать такие концерты, исполняя каверы Егора Крида и других исполнителей.

«В последний раз у него концерт был, вроде, в июле. Тогда его с крыши слушатели достали и хотели его побить, но он убежал», — рассказал он.

В этот раз, по собственным словам, Иван опоздал на выступление — и, когда пришел, увидел на месте сотрудников полиции и Росгвардии. Кто их вызвал, неизвестно.

