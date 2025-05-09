В Берлине задержали музыканта после исполнения советского гимна

В Берлине полиция задержала уличного музыканта, игравшего на улице гимн СССР

Правоохранительные органы в Берлине задержали уличного музыканта, сыгравшего на улице гимн СССР. Об этом RT сообщил местный житель Саша Готвальд.

На кадрах с места происшествия видно, как музыканту скрутили руки сзади, его конвоировали два человека.

Власти Берлина ввели ограничения на использование российской символики 8 и 9 мая 2025 года на территории советских мемориалов в Панкове, Тиргартене и Трептов-парке.

Под запрет подпали атрибуты, традиционно связанные с освобождением от нацизма и Днем Победы, включая георгиевскую ленту, флаг СССР, Знамя Победы, советские песни и марши, а также форму советских солдат времен Второй мировой войны.

Официальный представитель МИД Мария Захарова указывала на признаки неонацизма в решении МИД Германии ввести ограничительные инструкции для граждан России в рамках празднования Дня Победы.