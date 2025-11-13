Хотела к сыну в Австралию. Петербургская пенсионерка продала квартиру, но отказалась съехать

Пенсионерка из Санкт-Петербурга продала квартиру за восемь с половиной миллионов, чтобы переехать жить к сыну в Австралию. Когда сделка состоялась, она заявила, что ее обманули мошенники и съезжать она не будет. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Покупательница жилья рассказала, что пенсионерка выглядела адекватной и уже три месяца искала с риелтором покупателя. История женщины выглядела убедительно: она действительно последние два года жила у сына в Австралии. Также хозяйка квартиры предоставила справку из ПНД о том, что у нее нет проблем с психикой.

Несмотря на все необходимые проверки, покупательница так и не смогла въехать в жилье — пенсионерка заявила, что отдала деньги с продажи мошенникам. Петербурженка не исключает, что в итоге останется с ипотекой на 30 лет, но без квартиры.

Ранее похожая ситуация произошла с участником СВО, который купил жилье в Смоленске. Через полгода после совершения сделки хозяйка квартиры попыталась вернуть ее, потому что осознала, что ее обманули мошенники.