Хотел украсить ее тело. Кошмарная смерть настигла юную жительницу Белоруссии

В Молодечно невеста умерла за неделю до свадьбы после татуировки

Молодая девушка погибла в Белоруссии за неделю до свадьбы. Причиной смерти могла стать татуировка, которую сделал 21-летней невесте ее собственный жених, сообщил телеканал ОНТ .

Пара готовилась к торжеству, назначенному на конец августа. Пригласили гостей, заказали усадьбу, выбрали платье. Вместо свадебной церемонии друзьям погибшей пришлось идти на похороны.

В гроб ее положили в свадебном платье. Родственники девушки рассказали, что та увлекалась татуировками. Ее жених делал их дома, как хобби.

В середине августа, за несколько дней до свадьбы, девушка попросила доработать один из эскизов. Парень уговаривал подождать, но невеста настояла.

Сеанс длился около 40 минут. Мужчина соблюдал стерильность, использовал новые иглы и обработал кожу антисептиком. Первые дни татуировка заживала нормально, но уже через два дня у его невесты поднялась температура.

Таблетки не помогли. Родственники вызвали скорую. Врачи обнаружили отек на месте татуировки и госпитализировали ее с подозрением на сепсис.

Уже в больнице выяснилось, что у девушки двусторонняя пневмония. Спасти ее не удалось.

Следователи изъяли оборудование, которым пользовался жених, и направили его на экспертизу. Родные погибшей мужчину не винят.

По словам семьи, незадолго до смерти девушка присматривала за ребенком знакомых. Спустя несколько дней у девочки диагностировали скрытую форму пневмонии. Сейчас рассматривается версия, что именно это стало источником заражения, а не сама татуировка.

