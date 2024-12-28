Хотел разбить иллюминатор. На рейсе «Аэрофлота» скрутили пьяного дебошира

Самолет «Аэрофлота», который следовал из Дубая в Москву, совершил экстренную посадку из-за дебошира в салоне. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Роман П. пронес в салон пакет с алкоголем, во время полета незаметно выпил, а потом начал кричать и пинать бортпроводников.

Дебошира скрутили, но он разорвал пластиковые наручники и липкую ленту, после чего попытался разбить иллюминатор.

Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Азербайджане, чтобы не подвергать опасности других пассажиров. В аэропорту мужчину встретили сотрудники полиции. Позже Роман протрезвел и заявил, что ничего не помнит.

Ранее пьяный дебош в самолете устроил помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева из Забайкальского края Адам Ислуев.