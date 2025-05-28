«Хотел привести в чувство». Отравитель из Московского зоопарка объяснил свой поступок

Отравитель из Московского зоопарка заявил, что хотел привести животных в чувство

Мужчина, который подбросил таблетки животным в Московском зоопарке, заявил, что таким образом собирался привести животных в чувство. Кадры с его допросом опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк .

«Кидал валерьянку кошачьим — леопарду и рыси. Купил недалеко от своего дома, приехал в зоопарк, кинул в вольер. Хотел привести их в чувство», — заявил задержанный.

Упаковку с препаратом у 43-летнего жителя Москвы, изъяли и отправили на экспертизу.

Мужчина, по словам его соседей, давно терроризирует округу и ведет себя буйно особенно в периоды обострения. В беседе с 360.ru они отмечали, что отравитель общается с сомнительными людьми, однажды пытался выбить окно чужого балкона топором и в целом неадекватен последние 10 лет.