Хотел пошутить. Россиянин в Таиланде не собирался убивать сына, когда швырял его в воду

Shot: убивший в Таиланде сына россиянин бросил его в воду ради шутки

Задержанный за убийство сына-подростка в Таиланде россиянин не собирался умышленно вредить мальчику. Об этом Telegram-каналу Shot рассказали очевидцы случившегося.

«Артем не собирался убивать сына, а хотел пошутить: скинуть его в воду, чтобы тот сам доплыл до берега: оставалось около 200 метров», — рассказали свидетели происшествия.

ЧП произошло в водах Суринских островов. Катер перевозил 30 пассажиров по экскурсионному маршруту. Среди них были 45-летний россиянин Артем и его 13-летний сын. Мужчина выбросил подростка за борт лодки, и тот попал под гребной винт.

Капитан сразу же остановил судно и вместе с другими пассажирами поднял мальчика на борт, но ребенок получил серьезную травму головы. Подростка быстро доставили на сушу и отвезли в больницу, расположенную в районе Хура Бури. Мальчика не удалось спасти, он умер.

Отца мальчика задержали, ему инкриминируют умышленное убийство. Максимальное наказание — смертная казнь либо пожизненное заключение. У погибшего мальчика не было российского гражданства, он родился в Таиланде. Артем был в отношениях с местной женщиной.