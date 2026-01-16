Хостел загорелся на востоке Москвы

Источник 360.ru: на Измайловском бульваре в Москве загорелся хостел

Днем 16 января на востоке Москвы загорелся хостел. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в пятиэтажном здании на Измайловском бульваре. Самостоятельно эвакуировались 48 человек.

На место прибыли экстренные службы, огонь распространился на площади 20 квадратных метров, горели личные вещи и мебель. Обстоятельства происшествия выясняются, информация от пострадавших не поступала.

