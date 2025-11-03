Хитрая невестка лишила забывчивого россиянина участков на 13 млн рублей

Бывшая невестка ярославского пенсионера присвоила 13 миллионов рублей, полученных за продажу по доверенности двух земельных участков в Москве и Московской области. Подробности рассказал Telegram-канал Baza .

Доверенность на сына и его супругу пожилой землевладелец оформил еще в 2017 году, о чем благополучно забыл. Тревогу забил второй сын пенсионера, который начал интересоваться судьбой участков.

Он выяснил, что женщина продала землю еще в 2018 году, а деньги якобы передала пенсионеру. Бывший землевладелец заявил, что ничего не получал.

Второй сын пенсионера установил, что бросившая брата бывшая жена через два года после продажи земли купила сразу три квартиры на свое имя.

Полиция фактов мошенничества в действиях женщины не обнаружила, и семья подала иск к экс-родственнице.

В конце сентября в Тюмени начался суд над местным жителем, который занимался продажей земельных участков по прекратившей действие доверенности от собственника. Мошенническая схема принесла продавцу два миллиона рублей.