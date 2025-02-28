Хинштейн назвал причину массового ДТП в Курской области

Хинштейн: причиной ДТП с 12 машинами в Курской области мог стать туман

Причиной массовой аварии с 12 автомобилями в Курской области мог стать плотный туман. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Хинштейн отметил, что постарался поддержать родственников погибших и пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим.

«На месте работают оперативные службы, ведутся следственные действия. По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость из-за плотного тумана», — написал он.

«Всех пострадавших доставили в Курскую областную больницу. Направил на место временно исполняющую обязанности министра здравоохранения Курской области Екатерину Письменную. Врачи сделают все возможное, чтобы поставить людей на ноги!» — добавил врио главы региона.

В результате аварии в Курском районе погибли четыре человека и еще пятеро пострадали.