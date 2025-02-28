Смертельное ДТП с участием 11 машин произошло под Курском

В ДТП с участием 11 машин под Курском четыре человека погибли и пять пострадали

В массовой аварии под Курском с участием 11 машин погибли четыре человека и еще пятеро пострадали. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Курской области.

ДТП произошло около 08:20 утра в пятницу, 28 февраля, на пятом километре Юго-Восточного объезда города в Курском районе.

Всего в аварию попали шесть легковых и пять грузовых автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, еще пятеро пострадали, их доставили в больницу.

УМВД по Курской области
Фото: УМВД по Курской области/Telegram
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УМВД по Курской области
Фото: УМВД по Курской области/Telegram
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На месте работают специалисты экстренных служб и сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего. Разбирательство находится на контроле начальника УМВД России по Курской области.

Несколько дней назад один человек погиб в ДТП с участием фуры и такси в районе Кунцево. Еще пострадал один пассажир, его увезли в больницу с травмой живота и переломом позвоночника.

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