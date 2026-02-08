Химкинский снайпер. Пьяный мужчина открыл стрельбу в Подмосковье

В Химках полицейские задержали мужчину за стрельбу из охолощенного оружия

В Химках полицейские задержали 34-летнего местного жителя, который устроил стрельбу с высотки. О деталях происшествия сообщила пресс-служба подмосковной полиции в официальном телеграм-канале .

Пьяный мужчина вышел на общий балкон на 23 этаже жилого дома на Ленинском проспекте. Он несколько раз выстрелил в воздух. Испуганные очевидцы вызвали полицию. На место сразу приехал наряд, правоохранители задержали стрелка.

Уже в отделении выяснилось, что мужчина стрелял из охолощенного оружия. Никто не пострадал.

Теперь стрелку грозит серьезное наказание: за стрельбу в населенном пункте его могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и лишением права на его хранение до трех лет.

Если полиция решит, что мужчина грубо нарушил общественный порядок и проявил неуважение к обществу (стрельба с 23 этажа в пьяном виде под это вполне подходит), власти могут завести дело по статье 213 Уголовного кодекса России («Хулиганство»).

Ее санкции намного жестче. Наказание подразумевает либо крупный штраф, либо реальный срок в колонии до пяти лет. Алкогольное опьянение будет отягчающим обстоятельством при любом исходе событий.

