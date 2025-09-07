Химический ад в США. Колоссальный взрыв разнес целый завод

Крупный пожар вспыхнул на химическом заводе в штате Индиана. Об этом сообщил местный телеканал 14 news .

Предварительно, загорелся склад с химическими веществами. Очевидцы рассказали о нескольких взрывах. Что взорвалось, пока неизвестно.

Тушить пожар стянули экстренные службы из нескольких соседних округов. Специалисты уточняют, какие именно реагенты загорелись.

Завод расположен в промышленной зоне. Дорогу к ней полностью перекрыли. Власти пока не стали эвакуировать жителей. Им предписано оставаться дома, закрыть окна и выключить кондиционеры.

По данным местного управления по чрезвычайным ситуациям, токсичное облако распространилось на четыре километра от эпицентра пожара. О жертвах и пострадавших пока не сообщалось.

Ранее в Дагестане на АЗС прогремел мощный взрыв.