Хаски умер на западе Москвы после прогулки, предположительно, из-за догхантеров
Пес Симба породы хаски умер в столичном районе Тушино после прогулки, его хозяин обвинил в произошедшем догхантеров. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».
Перед смертью хозяин гулял с собакой по обычному маршруту и регулярно отпускал с поводка. На следующий день животному стало плохо, его начало рвать, из пасти пошла пена. Еще через несколько часов Симбы не стало.
Возможно, это не единственная жертва догхантеров. Жители района и ранее жаловались на то, что у их собак начинается недомогание после прогулок, а в парке на земле часто находят еду непонятного происхождения.
Ранее на отраву, разбросанную по детским площадкам, пожаловались и жители Путилкова. По их словам, погибли уже три собаки, еще несколько пострадали.