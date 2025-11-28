Хаски умер на западе Москвы после прогулки, предположительно, из-за догхантеров

Пес Симба породы хаски умер в столичном районе Тушино после прогулки, его хозяин обвинил в произошедшем догхантеров. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка» .

Перед смертью хозяин гулял с собакой по обычному маршруту и регулярно отпускал с поводка. На следующий день животному стало плохо, его начало рвать, из пасти пошла пена. Еще через несколько часов Симбы не стало.

Возможно, это не единственная жертва догхантеров. Жители района и ранее жаловались на то, что у их собак начинается недомогание после прогулок, а в парке на земле часто находят еду непонятного происхождения.

Ранее на отраву, разбросанную по детским площадкам, пожаловались и жители Путилкова. По их словам, погибли уже три собаки, еще несколько пострадали.