В Путилкове догхантеры стали раскидывать опасные вещества на детских площадках

В Московской области, в Путилкове, догхантеры принялись раскидывать на детских площадках вещества, которые могут представлять опасность и для человека. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Валерия.

По словам женщины, проблема возникла еще в конце октября. С того момента на детских площадках и в зоне леса, где местные жители прогуливаются с питомцами, начала появляться специально подброшенная отрава.

«Было три летальных исхода у собак. Еще несколько животных пострадали, их владельцы обращались за помощью в ветклиники», — сказала Валерия.

Собеседница 360.ru добавила, что вещества разбрасывает женщина, проживающая в одном из домов поселка. Местные пытались повлиять на нее, обратившись в правоохранительные органы, но изменить ситуацию не удалось. Отраву она маскирует в обувные стельки.