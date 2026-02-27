Хакеры устроили DDoS-атаку на ресурсы Роскомнадзора и Минобороны

Информационные ресурсы Роскомнадзора и Министерства обороны подвергли DDoS-атаке. Серверы хакеров зафиксировали в России, США, Китае и Нидерландах. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В Роскомнадзоре уточнили агентству, что целями стали сразу несколько государственных площадок и связанная с ними инфраструктура.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал начало DDoS-атаки на информационные ресурсы Роскомнадзора, Министерства обороны и инфраструктуру ФГУП „ГРЧЦ“», — сообщила пресс-служба ведомства.

Атакующие серверы и ботнеты обнаружили преимущественно в России, США, Китае, Великобритании и Нидерландах. На момент публикации атака продолжается.

Ранее российские хакеры из группы PalachPro взломали украинский сервис госуслуг «Дия». Тот самый, с помощью которого ВСУ верифицируют свои терминалы Starlink, а жители страны могут заключать онлайн-браки.