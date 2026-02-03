Девятиклассник в Уфе пытался застрелить учителя и троих школьников
Полиция в Башкортостане сообщила подробности о нападении на школу в Уфе
Девятиклассник, напавший на гимназию номер 16 в Уфе, пришел с пневматическим автоматом, несколько раз выстрелил в одноклассников и учителя, после чего взорвал петарду. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Башкирии.
Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы и Росгвардии задержали нападавшего. Его мотивы пока официально не сообщались.
Глава республики Радий Хабиров сообщил, что при нападении никто не пострадал, и добавил, что держит ситуацию на контроле.
Следственный комитет возбудил уголовные дела, в том числе о преступной халатности.
Один из школьников рассказал 360.ru, что в этот день должна была пройти учебная тревога, но сигнал раздался на 15 минут раньше, чем ожидалось. Им велели забаррикадироваться в классе и до сих пор не разрешают оттуда выходить.