Хабаровчанин незаконно нарубил елей, пихт и лиственниц на 800 тысяч рублей

Полиция задержала в Хабаровском крае лесоруба, который уничтожил крупную делянку деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Мужчина работал без документов. Добывать деревья он решил в Николаевском лесничестве. Злоумышленник успел бензопилой спилить 85 деревьев — елей, пихт и лиственниц.

Информацию о незаконной вырубке леса полиция узнала в ходе оперативных мероприятий. Правоохранители задержали подозреваемого, это житель поселка Нигирь.

Выяснилось, что ранее его уже судили за похожее преступление, мужчина добывал «водные биологические ресурсы» без разрешения на такую деятельность.

На допросе подозреваемый вину признал. Он рассказал, что продавал украденную древесину соседям по поселку. Следствие установило, что мужчина успел нанести ущерба на 800 тысяч рублей.

Власти возбудили в его отношении уголовное дело. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее в июне 2025 года пироман поджег лес и застрелил двух прибывших на тушение спасателей в США.