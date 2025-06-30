Пироман поджег лес и застрелил двух прибывших на тушение спасателей в Айдахо

Снайпер застрелил двух пожарных в Айдахо, устроив огненную ловушку в лесу

Вооруженный снайпер поджег участок леса на горе Кэнфилд в штате Айдахо и открыл стрельбу по прибывшим на тушение пламени пожарным. От полученных ран на месте скончались двое спасателей. За жизнь еще одного пострадавшего специалиста начали бороться врачи. Об этом со ссылкой на заявление шерифа округа Боба Норриса сообщил телеканал CNN .

В ходе предварительного расследования криминалисты установили, что стрелок намеренно устроил поджог, чтобы открыть стрельбу по бригаде пожарных.

Сообщение о возгорании на восточном склоне горы Кэнфилд поступило на пульт дежурного в минувшее воскресенье, 30 июня. Прибывший на место экипаж спасателей сообщил, что неизвестный открыл стрельбу.

На помощь пожарным выехали сотрудники полиции, а также других правоохранительных органов. Они вступили в перестрелку со снайпером, которая продолжалась около полутора часов, после чего он скрылся в чаще.

«Двое пожарных погибли на месте. Третий продолжает бороться за жизнь», — заявил шериф.

Он добавил, что правоохранители установили местонахождение стрелка по сигналу мобильного телефона. К вечеру нашли его труп. О причинах смерти снайпера шериф говорить отказался. По его словам, после окончательного тушения пламени на место отправится специальная группа, потому что на горе, предположительно, находится целый арсенал оружия.

Департамент земельных ресурсов Айдахо сообщил, что пламя распространилось на площади в шесть гектаров. Тушение осложнил сложный рельеф местности с многочисленными оврагами.

В середине июня 16-летний подросток устроил стрельбу на карнавале в штате Юта в ходе конфликта группировок. Жертвами стрельбы стали 18-летний участник стычки, проходившая мимо 41-летняя женщина и восьмимесячный ребенок.