Гуси переломали американке кости таза

В США дикие гуси заклевали пожилую женщину, кормившую уток. Пострадавшую госпитализировали с кровотечением и переломами костей таза, сообщил The New York Post .

Лидия Уэст часто гуляла у пруда в парке Сити-Лейк в Ройс-Сити, штат Техас. Придя туда в очередной раз, она достала корм для уток, и на него покусилась стая гусей. Птицы без труда повалили миниатюрную 72-летнюю женщину и заклевали до крови.

«Она тяжело упала на землю, попыталась встать и убежать, но гуси буквально погнались за ней. Она оказалась в ловушке на земле, не в силах пошевелиться», — рассказал сын пострадавшей Дэвид Уэст.

Случайные прохожие отогнали птиц и вызвали парамедиков. Из местной больницы женщину перевели в травматологический центр Далласа, так как травмы оказались слишком серьезными. Гуси оставили ей несколько переломов с одной стороны таза.

