Лавина из мертвых кур сошла на дорогу на Урале

В Свердловской области на дорогу высыпалось 150 килограммов куриных тушек

Одна из дорог в Свердловской области оказалась усыпана 150 килограммами сырой курицы. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места ЧП.

Тушки выпали из фуры компании «Вторресурсы» во время перевозки на Крупской улице в Асбесте.

Местная газета «Асбестовский рабочий» сообщила, что на проезжей части оказались около 150 килограммов туш. Многим водителям пришлось объезжать гору из сырого мяча.