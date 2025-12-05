Лавина из мертвых кур сошла на дорогу на Урале
В Свердловской области на дорогу высыпалось 150 килограммов куриных тушек
Одна из дорог в Свердловской области оказалась усыпана 150 килограммами сырой курицы. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места ЧП.
Тушки выпали из фуры компании «Вторресурсы» во время перевозки на Крупской улице в Асбесте.
Местная газета «Асбестовский рабочий» сообщила, что на проезжей части оказались около 150 килограммов туш. Многим водителям пришлось объезжать гору из сырого мяча.
На место прибыли сотрудники «Вторресурсов», убрали кур и продезинфицировали дорогу. Устранение последствий контролируют представители государственного ветеринарного надзора.
По предварительным данным, опасности для жителей близлежащих домов нет.
Ранее полтонны лосося высыпалось из фуры на Сахалине. Собирать рыбу тут же бросились жильцы ближайших домов, остатки пришлось убирать погрузчику.