ГУМВД Воронежа задержало мужчину, заставившего сына бить по лицу детей

Мужчина в Воронеже поставил на колени детей на спортивной площадке и заставил своего сына бить их по лицу. Полиция задержала правонарушителя, сообщили РИА «Новости» в ГУМВД по региону.

В полицию обратились местные жители. Они заявили, что мужчина заставил детей встать на колени на детской площадке перед его сыном, а потом велел мальчику бить товарищей по лицу.

«В настоящее время мужчина, совершивший противоправные действия, установлен, им оказался 40-летний местный житель», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Сети появилось видео с места происшествия. Выяснилось, что в мальчика попали мячом. Это случилось во дворе дома № 35 на улице Владимира Невского.