Гулявший возле школы бык забодал жительницу Сочи

Молодой бык, гуляющий в сочинском ЖК «Министерские озера», набросился на местную жительницу. Об этом сообщил источник 360.ru.

Животное паслось на закрытой территории жилого комплекса.

«Рядом с территорией школы, на остановке „Город детства“, примерно полчаса назад напал молодой бык (белый с красными пятнами) на девушку, подхватил ее рогами, она упала!» — рассказал собеседник 360.ru.

Он пожаловался, что в Хостинском районе разгуливающие без хозяина быки и коровы представляют опасность для людей, а также оставляют фекалии на тротуарах и пешеходных зонах.

«Как в зоопарке каком-то. <…> Животное то не виновато, виноват тот, кто не контролирует», — подчеркнул местный житель.

Ранее житель Гонконга подрался с кабаном, который утащил его рюкзак с едой. Мужчина отобрал сумку у дикого животного, а потом несколько раз ударил его палкой по спине.