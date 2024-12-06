Мужчина устроил драку с диким кабаном из-за рюкзака и попал на видео

По данным издания, 30 ноября мужчина с подругой проводили время на природе. Они расположились на траве, чтобы отдохнуть и достали еду. В этот момент из зарослей кустарника выскочил кабан. Он схватил рюкзак и кинулся бежать от людей.

Друг китаянки не растерялся и вступил в схватку с диким животным. На видео попал момент, когда мужчина сначала отобрал рюкзак у кабана, а потом несколько раз ударил зверя палкой по спине. Голодному кабану пришлось убежать обратно в кусты без добычи.

Ранее в Зимбабве женщина отбилась от льва. Дикое животное напало на нее в поле, когда та вышла на сбор урожая. Вот только 57-летняя Вайолет Мойо смогла увернуться от когтей льва и придушить его.