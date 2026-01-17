«Губы стали почти черными». Россиянка впала в кому на египетском курорте

KP.RU: жительница Татарстана впала в кому сразу после прилета в Египет

Жительница Татарстана впала в кому в аэропорту Шарм-эш-Шейх после прилета в Египет, где планировала вместе с семьей провести новогодние праздники. Об этом сообщило издание KP.RU .

Россиянка вместе с родственниками прибыла в Египет 4 января. Семья прошла все формальности, как внезапно ее состояние ухудшилось.

Сын женщины рассказал, что она пожаловалась на нестерпимую головную боль, у нее появилась одышка, нарушилась координация, а потом пропала речь и взгляд стал пустым. Она попросила родных положить ее на пол. Прибывшие медики осмотрели россиянку и дали ей таблетку, после которой она резко заснула.

«Через несколько секунд она начала синеть, губы стали почти черными, а изо рта пошла пена. Врачи сказали, что у нее остановилось сердце и стали делать массаж, а я — искусственное дыхание», — рассказал ее сын.

Врачи диагностировали у нее геморрагический инсульт, из-за которого она впала в кому.

Срок пребывания в Египте у семьи заканчивается, как и срок действия медстраховки у пострадавшей. Ее срочно надо перевезти в Россию, так как пребывание женщины в клинике потом обойдется семье в 2500 долларов (более 194 тысячи рублей) за каждый день.

Сын женщины сказал, что российские ведомства прислали ему шаблонные отписки на просьбу о помощи. Журналистам же представители Минздрава Татарстана ответили, что письмо мужчины направили в центр медицины катастроф.

