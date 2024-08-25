Губернатор заявил о прекращении детонации в Воронежской области

Губернатор Гусев: детонация в Острогожском районе закончилась, пожары потушены

Фото: РИА «Новости»

Детонация взрывоопасных объектов в Острогожском районе Воронежской области закончилась, пожары ликвидировали после атаки беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Только что мы разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы», — заявил он.

Одну пострадавшую женщину госпитализировали, медики оказывают ей всю необходимую помощь. Известно о повреждении некоторых частных домов и одной машины.

Гусев призвал жителей Острогожского района соблюдать требования оперативных служб. Также он заявил о сохранении режима ЧС, введенного в нескольких поселениях района.

После прилета беспилотников в Воронежской области из одного села и садового товарищества вывезли 200 человек. Пострадали две местные жительницы.

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