Губернатор Забайкалья вытер козявку из носа о начальницу Карымского лесничества

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вытер козявку о начальницу Карымского лесничества Елену Шаляпину, когда она докладывала о пожарах в регионе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
На размещенных каналом кадрах губернатор вытер пальцами нос, а затем уже сами пальцы о рукав одежды Шаляпиной.
Глава региона отказался отвечать на вопрос, почему он так себя повел. В его пресс-службе попросили прислать официальный запрос или перезвонить в рабочее время.
Ранее депутата Госдумы Дениса Парфенова уличили в непристойных занятиях в кабинете. В интернете появилось видео, где мужчина, похожий на парламентария, заигрывает с неизвестной женщиной прямо на рабочем месте.
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