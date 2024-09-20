«Парень строгих правил». В Сеть слили видео развлечений мужчины, похожего на депутата Госдумы Парфенова

В Сети появилось видео, на котором похожий на депутата Госдумы Дениса Парфенова мужчина развлекается с женщиной, предположительно, в своем рабочем кабинете. Ситуацию 360.ru прокомментировал член КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

На пикантных кадрах молодая девушка заигрывает с мужчиной, похожим на 36-летнего парламентария. Синельщиков заявил, что впервые слышит об этом.

«Скажите, где это, я пойду посмотрю. Он парень строгих правил. Очень мне непонятно. Сомневаюсь во всем этом. Он исключительно порядочный, интеллигентный, воспитанный человек из приличной семьи. Я от него никогда не слышал даже грубого слова, неблагозвучного», — подчеркнул депутат.