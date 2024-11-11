Губернатор назвал предварительную причину взрыва в доме в Пятигорске

Газ в жилом доме в Пятигорске мог взорваться из-за несогласованной замены оборудования. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он провел планерку, на которой совместно с представителями администрации и экстренных служб обсудил план дальнейшей работы. Губернатор поставил задачи помочь тем, чье жилье пострадало, и восстановить дом. Также он поручил региональному Министерству промышленности и энергетики больше не допускать подобных несогласованных работ.

Взрыв прогремел утром 9 ноября. После него на площади 50 квадратных метров вспыхнул пожар, который удалось быстро потушить. Одна из жительниц дома погибла. Повреждения получили 22 квартиры, семь нежилых помещений и девять автомобилей. В городе вводили режим ЧС муниципального уровня.