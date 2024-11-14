Грузовые вагоны сошли с рельсов в Ленинградской области

Шесть вагонов товарного поезда сошли с рельсов возле станции Гатчина-Товарная-Балтийская, часть из них опрокинулась, СК проводит проверку. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

В происшествии никто не пострадал, пассажирские поезда идут по расписанию. Ведутся восстановительные работы. Причина схода устанавливается.

Свою проверку на месте аварии проводит и Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура во главе с заместителем прокурора Антоном Жуковым.

Ранее в Башкирии сошли с рельсов 22 вагона, груженных углем. В том происшествии тоже обошлось без пострадавших и задержек в движении. Позже следствие установило, что причиной крушения стал подрыв полотна, и предполагаемого диверсанта удалось задержать.