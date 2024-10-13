Грузовой вагон сошел с путей в Карелии

В Карелии сошел с рельсов вагон грузового поезда между станциями Пояконда и Полярный круг в Лоухском районе. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Тележка вагона грузового поезда сошла с рельс в 12:30 в субботу, 12 октября. В настоящее время Карельская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

«Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Для технической помощи на место происшествия направлен вспомогательный поезд», — уточнили в надзорном ведомстве.

Транспортная прокуратура также оценит действия должностных лиц, а после завершения проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Северо-Западная транспортная прокуратура взяла ситуацию под свой контроль.

В Нижегородской области локомотив и два грузовых вагона-платформы сошли с путей станции Правдинск. Опрокидывания подвижного состава не было, как и задержек движения поездов.