Грузовой поезд снес выехавший на пути автомобиль в Омской области

В Омской области грузовой поезд сбил выехавший на пути автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Автомобилист выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. По предварительной информации, водитель погиб. В транспортной прокуратуре округа отметили, что ДТП произошло из-за игнорирования автомобилистом требования запрещающего сигнала светофора.

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось», — сообщили в ЗСЖД.

Сейчас причины происшествия выясняет прокуратура. На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло.

