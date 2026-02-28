Грузовой поезд протаранил автомобиль в Челябинской области

В районе города Кыштым грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем, водитель получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла 27 февраля около 15:40 на регулируемом железнодорожном переезде Графитовая — Анбашская, в районе автодороги Кыштым — Тайгинка — Вязовая — Сайма. По данным полиции, водитель Skoda Roomster проигнорировал запрещающие сигналы и не уступил дорогу грузовому составу.

«После столкновения легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия водитель авто 1980 года рождения получил травмы», — уточнила пресс-служба.

Машинист не пострадал. В Госавтоинспекции напомнили, что железнодорожный переезд относится к зонам повышенной опасности, и призвали соблюдать сигналы и требования дорожных знаков.

Две недели назад в Ленинградской области поезд снес легковой автомобиль, выехавший на железную дорогу, несмотря на предупреждения сигнализационной системы и запрещающие сигналы светофоров. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.